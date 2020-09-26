Polis durdurduğu araçlarda uyuşturucu ve ruhsatsız silahla yakaladı

Afyonkarahisar’da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan iki araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Olayda 5 kişi gözaltına alındı.
Olay, Afyonkarahisar Kütahya karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarlar Mücadele Şubesi ekipleri kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine durduğu iki otomobilde arama yaptı. Aramalarda 23 gram metamfetamin, 3 sentetik peçete, biri ruhsatsız olmak üzere 2 tabanca, 2 şarjör ve 34 mermi yakalandı. Olayın ardından otomobillerdeki D.D., M.O., H.Ç. İ.K. ve A.G.'yi gözaltına aldı.
Olayla ilgili polis tarafından başlatılan incelemeler devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.