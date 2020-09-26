Afyonkarahisar’da ilk defa düzenlenen ‘arabada konsere’ ilgi yoğun oldu

Afyonkarahisar Belediyesi Kültür Sanat Akademisi Türk Müziği Topluluğu tarafından kentte bir ilke imza atılarak arabada konser etkinliği düzenlendi.

Kentte 'Arabada Sinema' ile büyük ilgi gören etkinliklere bir yenisi daha eklendi. Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organizasyonuyla yapılan konsere ilgi büyük oldu.

Korona virüs (Covıd19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uygun şekilde yapılan konserde Kültür Sanat Akademisi Türk Müziği Topluluğu Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği’nin seçkin eserlerini icra etti. Sanatçıların seslendirdikleri eserlerle kulakların pasını sildi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in talimatıyla düzenlenen Arabada Konser etkinliğinin Afyonkarahisar’da bir ilk olduğuna dikkat çekti. Etkinliğe katılan tüm sanatseverlere teşekkür eden İhsan Akar, emeği geçenleri tebrik etti. Öte yandan konser öncesi Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından İtfaiye Haftası dolayısıyla mesleğin önemini anlatan kitapçık ve broşür dağıtıldı.

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