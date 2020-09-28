Bakan Selçuk: “Afyonkarahisar'a 18 yılda 55 milyarlık sosyal yardım ulaştırdık” Bakan Selçuk, Afyonkarahisar’a 18 yılda yapılan kamu yatırımları ve sosyal yardım miktarını açıkladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Selçuk: “Afyonkarahisar'a 18 yılda 55 milyarlık sosyal yardım ulaştırdık” Bakan Selçuk, Afyonkarahisar’a 18 yılda yapılan kamu yatırımları ve sosyal yardım miktarını açıkladı

İHA

Bakan Selçuk: “Afyonkarahisar'a 18 yılda 55 milyarlık sosyal yardım ulaştırdık” Bakan Selçuk, Afyonkarahisar’a 18 yılda yapılan kamu yatırımları ve sosyal yardım miktarını açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 18 yılda Afyonkarahisar’da 24 milyar liraya yakın kamu yatırımı yaptıklarını ifade ederek: “2002’lerde 2 milyarı bile bulmayan bir sosyal programımız varken şu an 43 sosyal yardım programımızla 55 milyarı aşan bir sosyal yardımı vatandaşlarımıza ulaştırmaktayız” dedi.
Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde hayırsever Özcan Halaç tarafından yapımı tamamlanan FazlıMacide Halaç Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin açılışı yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış töreni, Kuranı Kerim tilavetiyle devam etti.
Törende konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Afyonkarahisar’a sosyal alanda yapılan kamu yatırımları ve sosyal yardımların miktarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Afyonkarahisar’a 18 yılda 24 milyar liraya yakın kamu yatırımı yaptıklarını kaydeden Bakan Selçuk: “Bu yatırımlar içerisinde eğitim var sağlık, ulaşım, ticaret, sosyal yardımlar ve sanayi gibi birçok hizmeti barındırmakta. Biz de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bu yıl 3 milyar lirasını katkı sunmuş durumdayız” dedi.

“55 milyarı aşan bir sosyal yardımı vatandaşlarımıza ulaştırmaktayız”
Afyonkarahisar’da şu an 4 tane Sosyal Hizmet Merkezinin bulunduğunu ifade eden Bakan Selçuk açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“13 çocuk evimiz bulunmakta. Yine bakanlığımıza bağlı 1 bakım ve rehabilitasyon merkezimiz var. Bu merkezimizde gündüz bakım hizmeti de sunmaktayız. 4 özel engelli bakım merkezimiz bulunuyor. 18 yıl önce 2002’lerde 2 milyarı bile bulmayan bir sosyal programımız varken şu an 43 tane sosyal yardım programımızla 55 milyarı aşan bir sosyal yardımı vatandaşlarımıza ulaştırmaktayız. Bunun da neredeyse 2 milyar liraya yakınını 43 farklı sosyal yardım programıyla 18 yılda Afyonkarahisar’a iletmiş durumda.”
Konuşmanın ardından Bakan Selçuk, Vali Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, milletvekilleri ve protokol üyeleri tarafından merkezin açılış kurdelesi kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Canlı yayın sırasında yaşanan kazada 1 kişi öldü Sosyal medyadan canlı yayın yaparken trafik kazası meydana geldi
YEREL HABERLER Canlı yayın sırasında yaşanan kazada 1 kişi ...
Yaralıları kurtarmak için zamanla yarışan helikopter karayoluna indi Yaralıların imdadına ambulans helikopter yetişti
YEREL HABERLER Yaralıları kurtarmak için zamanla yarışan helikopter ...
Tarım işçileri taşıyan araçlar denetlendi
YEREL HABERLER Tarım işçileri taşıyan araçlar denetlendi
Şuhut Kaymakamlığı'ndan eğitime anlamlı destek
YEREL HABERLER Şuhut Kaymakamlığı'ndan eğitime anlamlı destek
Erkek futbolculara taş çıkartıyorlar Afyon İdman Yurdu Kadın Futbol Takımı ligin açılmasını bekliyor
YEREL HABERLER Erkek futbolculara taş çıkartıyorlar Afyon İdman ...
Bolvadin’de karantinadan kaçan iki şahsı polis sokakta yakaladı Para cezası uygulanan iki şahıs daha sonra zorunlu karantinada kalacakları yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER Bolvadin’de karantinadan kaçan iki şahsı polis ...
Metruk eve uyuşturucu baskını: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Metruk eve uyuşturucu baskını: 4 gözaltı
Karantinadan kaçan şahıs traktörle seyahat ederken yakalandı
YEREL HABERLER Karantinadan kaçan şahıs traktörle seyahat ederken ...
Afyonkarahisar’da ilk defa düzenlenen ‘arabada konsere’ ilgi yoğun oldu
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da ilk defa düzenlenen ‘arabada ...
Polis durdurduğu araçlarda uyuşturucu ve ruhsatsız silahla yakaladı
YEREL HABERLER Polis durdurduğu araçlarda uyuşturucu ve ruhsatsız ...
Polisten kaçak sigara ve cinsel içerikli hap operasyonu
YEREL HABERLER Polisten kaçak sigara ve cinsel içerikli hap ...
Bu pazara ilçe dışından bile geliyorlar Şuhut’ta Yöresel Ürünler Pazarına yoğun ilgi Doğal ve yöresel ürün almak için ilçe dışından müşteriler bu pazara geliyor
YEREL HABERLER Bu pazara ilçe dışından bile geliyorlar Şuhut’ta ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X