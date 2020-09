Bakan Selçuk: “Afyonkarahisar'a 18 yılda 55 milyarlık sosyal yardım ulaştırdık” Bakan Selçuk, Afyonkarahisar’a 18 yılda yapılan kamu yatırımları ve sosyal yardım miktarını açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 18 yılda Afyonkarahisar’da 24 milyar liraya yakın kamu yatırımı yaptıklarını ifade ederek: “2002’lerde 2 milyarı bile bulmayan bir sosyal programımız varken şu an 43 sosyal yardım programımızla 55 milyarı aşan bir sosyal yardımı vatandaşlarımıza ulaştırmaktayız” dedi.

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde hayırsever Özcan Halaç tarafından yapımı tamamlanan FazlıMacide Halaç Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin açılışı yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış töreni, Kuranı Kerim tilavetiyle devam etti.

Törende konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Afyonkarahisar’a sosyal alanda yapılan kamu yatırımları ve sosyal yardımların miktarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Afyonkarahisar’a 18 yılda 24 milyar liraya yakın kamu yatırımı yaptıklarını kaydeden Bakan Selçuk: “Bu yatırımlar içerisinde eğitim var sağlık, ulaşım, ticaret, sosyal yardımlar ve sanayi gibi birçok hizmeti barındırmakta. Biz de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bu yıl 3 milyar lirasını katkı sunmuş durumdayız” dedi.



“55 milyarı aşan bir sosyal yardımı vatandaşlarımıza ulaştırmaktayız”

Afyonkarahisar’da şu an 4 tane Sosyal Hizmet Merkezinin bulunduğunu ifade eden Bakan Selçuk açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“13 çocuk evimiz bulunmakta. Yine bakanlığımıza bağlı 1 bakım ve rehabilitasyon merkezimiz var. Bu merkezimizde gündüz bakım hizmeti de sunmaktayız. 4 özel engelli bakım merkezimiz bulunuyor. 18 yıl önce 2002’lerde 2 milyarı bile bulmayan bir sosyal programımız varken şu an 43 tane sosyal yardım programımızla 55 milyarı aşan bir sosyal yardımı vatandaşlarımıza ulaştırmaktayız. Bunun da neredeyse 2 milyar liraya yakınını 43 farklı sosyal yardım programıyla 18 yılda Afyonkarahisar’a iletmiş durumda.”

Konuşmanın ardından Bakan Selçuk, Vali Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, milletvekilleri ve protokol üyeleri tarafından merkezin açılış kurdelesi kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.