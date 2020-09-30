Tarihi Kentler Birliği’nden Afyonkarahisar Belediyesi’ne ‘Süreklilik Ödülü’

Afyonkarahisar Belediyesi 2019 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasında ‘Süreklilik Ödülü’ne layık görüldü.

Tarihi Kentler Birliğinin düzenlediği 2019 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması, sonuçlandı. Afyonkarahisar Belediyesi internet ortamında jüri toplantısıyla belirlenen yarışmada kent merkezinde ve çevresinde istikrarlı bir şekilde sürdürmeye devam ettiği koruma çalışmaları nedeniyle ‘Süreklilik Ödülü’ne layık görüldü. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde Mimar Benol Kaplan ve ekibi ödülü Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e takdim etti.

Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen ödül törenine Başkan Zeybek adına Belediye Meclis Üyesi Fatma Gamze Kılıç katıldı. Afyonkarahisar Belediyesi olarak tarihi yapıların yaşatmalı amaçladıklarını söyleyen Başkan Zeybek, kültürel mirası gelecek nesillere aktarmayı ve yaşanılan mekanlar oluşturmak için çalıştıklarını ifade etti. Çalışmaların aynı gayret ve azimle devam edeceğine dikkat çeken Başkan Zeybek, emeği geçen herkesi tebrik etti.

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