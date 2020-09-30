Maske takmayan 9 kişiye 8 bin 100 lira ceza kesildi

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Afyonkarahisar'da polis tarafından Korona virüs (Covid19) tedbirlerini ihlal ederek maske takmayan 9 kişiye toplam 8 bin 100 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, sorumluluk alanlarında Covid19 denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, kentteki denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları hakkında uyarılarda bulundu.

Denetimler esnasında maske takmadıkları belirlenen 9 şahsa 8 bin 100 lira cezai işlem uygulandı.

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