Şuhut'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen toplantısı

Okul başarısı için bu uyarıya dikkat!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen toplantısı Kaymakam Erkan Kaçmaz başkanlığında yapıldı.

Şuhut Kaymakamlığı makamında gerçekleşen toplantıya Kaymakam Kaçmaz'ın yanı sıra İl Genel Meclisi Üyeleri Gültekin Özdemir, Ali Altan, Efe Köyü Muhtarı Mahmut İnce ve İcikli Köyü Muhtarı Ali Uysal katıldı. Kaymakam Kaçmaz ve Köylere Hizmet Götürme Birliği üyelerinin gündem maddeleri ile ilgili fikir alışverişlerinde bulunmasının ardından gündem maddeleri karara bağlandı. Toplantı'da konuşan Kaymakam Kaçmaz toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.