Atölyede yapılacak Frig Vadisinin 3 boyutlu maketleri turistlere satılacak "Kendin Yap Atölyesi"nin açılışı yapıldı

Afyonkarahisar’ın İhsaniye İlçesi’nde kalkınma ajansı tarafından desteklenen '2019 Yeni Nesil Eğitim Programı' kapsamında 'İhsaniye Kendin Yap Atölyesi' projesinin çalışmaları tamamlanarak açılışı yapıldı.

İhsaniye Kendin Yap Atölyesi’nin açılışı İhsaniye Kaymakam Semih Doğanoğlu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE den sorumlu Şube Müdürü Murat Diktaş, kalkınma ajansı yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Atölye hakkında bilgiler veren Kaymakam Doğanoğlu, "İlçemiz genelinde 3 okulumuzda faaliyette bulunacak olan atölyelerde öğrencilerimize uygulamalı atölye eğitimlerinin verildiği derslerin bizzat öğretmenler eşliğinde daha yenilikçi modellerle yapılabileceği daha güzel çalışma ortamının yaratıldığı bir sistem tesis edilmiş oldu diyerek öncelikle öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.



"55 öğretmenimiz eğitimlerini tamamladı"

İlçe Milli Eğitim müdürü Murat Sarıtaş ise proje ile 3 branşta 55 öğretmene ahşap tasarım, 3 boyutlu yazıcı ve robotik kodlama alanında eğitim verildiğini ifade etti. Sarıtaş, "55 öğretmenimiz eğitimini aldı ve şimdi öğrencilerini bekliyor öğrenciler geldiği zaman öğrencilere bu eğitimi verecekler. Amacımız Frig Vadisini 3 boyutlu olarak tasarlayarak turistlere satmak ve tekrar atölyeye malzeme temin etmek. Okullar açıldığı zaman öğrencilerimiz bunlarla ilgili çalışmalar yapacaklar ve bunlar inşallah maddi kaynaklı olarak bize geri dönecek. Aslantaş, yılantaş, kibelenin figürü olabilir bu tür şeyleri biz zaten tasarladık. Okullar açılırsa öğrencilerimizle birlikte tasarlayıp turistlere satacağız" dedi.

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