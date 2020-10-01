Kaldırım işgaline çizgili önlem

Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırım işgallerine yönelik yaptığı denetimlerine aralıksız devam ediyor. Ekipler kaldırım işgalinin önüne geçmek için çizgili önlem aldı.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Abdülkadir Konak öncülüğünde Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’i makamında ziyaret eden oda başkanlarıyla alınan ortak karar neticesinde esnaf ve sanatkarların iş yerlerinin önündeki kaldırımları kullanmaları için 30 ila 50 cm arasında bir alan müsaade edildi. Bu yerlerin çizgi çizilmek suretiyle belirlenmesine, çizilen sınırların dışında bir yer işgali olması durumunda Belediye Başkanlığımızca gerekli cezai işlemin uygulanmasına karar verildi. Esnafın yol üzerine yaptığı işgallere yönelik denetimlerini arttıran ekipler, çizgileri yeniledi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırım işgalinde belirlenen kriterlere uyulması konusunda esnafın hassasiyet göstermesi gerektiğine dikkat çekerek satış yaptıkları yiyecek, içecek türü ürünlerle veya masa, sandalye ve reklam panolarıyla kaldırım önlerini kapatmak suretiyle araç geçişlerini engelleyen esnafı uyardı.

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