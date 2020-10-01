Şuhut Devlet Hastanesine önemli atama

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Afyonkarahisar Şuhut Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji birimine ataması yapılan Op. Dr. İzzet Özay Subaşı tam zamanlı olarak görevine başladı.

Şuhut Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Birimine Operatör Doktor İzzet Özay Subaşı'nın atanması Şuhutlu vatandaşlar tarafından sevinçle karşılanırken, uzun süredir serviste doktorunun olmaması dolayısıyla yaşanan eksiklikte tamamlanmış oldu. Dr. Subaşı'nın Ankara Şehir Hastanesi'nden geldiği aslen Emirdağ'lı olduğu öğrenildi. Dr. Subaşı'nın hasta muayene tedavilerine başladığı belirtildi.

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