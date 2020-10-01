Sandıklı Belediyesi şehitlikte temizlik çalışması yaptı

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Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçedeki şehitlikte güz dönemi temizlik çalışması yapıldı.

Ekipler, ilçe mezarlığında bulunan şehitlikte bakım ve temizlik çalışmaları başlattı, mermerler silinerek temizlendi, yıpranan Türk bayrakları yenileri ile değiştirildi. Daha sonra Akdağ Tabiat Parkı ile ana yollarda temizlik çalışmaları yapıldı.

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