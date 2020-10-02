Afyonkarahisar İl Hıfzıssıhha Meclisi kararı ile kentte vaka sayıları yüksek olduğu için karantinaya alınan ve 6 ailenin yaşadığı apartmandaki karantina sona erdi.

İl Hıfzıssıhha Meclisi Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplandı. Toplantıda Hattat Karahisar Mahallesinde Korona virüsten dolayı karantinaya alınan ve 6 ailenin yaşadığı öğrenilen binadaki karantina sona erdi. Konu ile ilgili Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada ise “Binaya uygulanan karantinanın, olumlu gelişmeler sonucunda kaldırılmasına karar verilmiştir” ifadesine yer verildi.

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