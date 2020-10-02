Afyonkarahisar’da toplu taşıma araçlarına HES kodu zorunluğu getirildi Uygulama ile karantinada olması gerekenler tespit edilecek

Afyonkarahisar İl Hıfzıssıhha Meclisi kararı ile kentte Korona virüs (Covit19) vaka sayılarının önüne geçmek için kentteki toplu taşıma araçlarına HES kodu uygulaması getirildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca karantinada olması gerekenlerinde toplu taşıma kartlarının geçici süre ile askıya alınacağı belirtildi.

İl Hıfzıssıhha Meclisi Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplandı. Toplantıda Koron virüs ile mücadele kapsamında bir dizi karar alındı. Alınan kararlarda öne çıkan konu başlıkları ise şunlar oldu:

“Başta belediyeler olmak üzere ilgili diğer kurum/kuruluşlar tarafından yürütülen her türlü şehir içi toplu ulaşım aracıyla otobüs ile yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında gerekli entegrasyonların sağlanacak. Şehir içi toplu ulaşım faaliyetleri için kullanılan ulaşım kartlarını henüz kişiselleştirmemiş durumda olan yerel yönetim birimleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarınca, halihazırda kullanılmakta olan elektronik, akıllı seyahat kart sistemlerinin kişiselleştirilmesi amacıyla gerekli çalışmalara biran evvel başlanacak. Covid19 hastalığı tanısı konulan ya da temaslısı durumunda olan vatandaşlarımıza ait varsa kişiselleştirilmiş seyahat kartlarının izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacak. Covid19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle izolasyonda olması gerektiği kendisine bildirilmesine rağmen şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgilerinin, gerekli idari yaptırımların uygulanması ve gerekiyorsa suç duyurusunda bulunulması için İçişleri Bakanlığı aracılığıyla eİçişleri sistemi üzerinden elektronik olarak Valilik/Kaymakamlıkla paylaşılacak.”

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