Afyonkarahisar’daki Dağlık Karabağlılar vatanlarının kurtarılması için asker olmaya hazır 200 yıl önce göç ettikleri ana vatanları Dağlık Karabağ'ın işgal altından kurtarılmasını bekliyorlar Derekarabağ köyü sakinleri Dağlık Karabağ'dan zafer müjdesi geleceğine inanıyor

Azerbaycan’ın, Ermenistan’ın işgali altındaki Dağlık Karabağ’dan yaklaşık 200 yıl önce Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesine göç eden ve Derekarabağ isimli köy kuran Azeriler, gerek duyulması halinde koşa koşa gidip savaşacaklarını belirttiler.

Dağlık Karabağ bölgesinden yaklaşık iki asır önce Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine yerleşerek burada köy kuran göçmenler, Dağlık Karabağ bölgesinde gelişen olayları çok yakından takip ediyorlar. Derekarabağ Köyü Muhtarı Mevlüt Günyaz, köylerinin nüfusunun bin 100 olduğunu ifade ederek, Azeriler olarak işgal altındaki toprakların kurtulmasını istediklerini dile getirerek, “Biz gerekirse Azerbaycan için savaşmaya hazırız'' dedi.

Köy sakinlerinden Ömer Öztürk ise Azerbaycan ile Ermenistan'ın savaşta olduğunu hatırlatarak, “Allah izin verirse bizim soyumuz oradan gelme, kan kardeşiyiz. Oradan Manisa'ya gelmiş bizim atalarımız oradan Davulga’ya oradan da Büyük Karabağ'a yani biz kan kardeşiyiz. Biz bunlarla savaşıp destek verip elimizden geleni yapmak istiyoruz. Biz biriz beraberiz onlar için savaşırız kardeşim. Onlara canımız feda olsun'' diye konuştu.



“Bizim öz yurdumuzu onların elinden geri alsın”

Hüseyin Kılınç isimli köy sakini ise Azerbaycan Karabağ’ın öz yurtları olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Bir buçuk iki asır önce gelmişiz oradan buraya. Oraya Azerbaycan askeri girdiyse orayı tamamlamadan çıkmasın. Bizim öz yurdumuzu onların elinden geri alsın. Azerbaycan askerine başarılar dileriz orayı bitirmeden çıkmasınlar. 72 yaşındayım Azerbaycan isterse her an hazırım savaşmaya. Orayı almadan da çıkmak yok.''



“Allah'a şükür her şeyin üstesinden gelecek güçteyiz”

Ramazan Uysal ise Azerbaycan vatandaşı olarak 71 yaşında olduğunu aktararak “Vatandaşlarımız bizim oradan geldiğimiz ana yurdumuz da harp etmektedir. Benim de canım istiyor seve seve gitmeyi bizim Türk milleti cefakardır. Her tarafta bizim askerimiz milletimiz savaşmaktadır. Biz savaş milletiyiz. Bütün dünya bizim başımıza çullanmaya çalışıyor ama Allah'a şükür her şeyin üstesinden gelecek güçteyiz. Canım ciğerim her şeyim vatandaşı olduğum ben de şu yaşta giderim.”

