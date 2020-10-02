Sandıklı’da çiftçilere lavanta fidesi dağıtımı yapıldı

Afyonkarahisar Sandıklı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçedeki çiftçilere lavanta fidesi dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen fide dağıtım törenine Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop’da katıldı. Törende konuşan Tortop, lavantanın kuru tarım arazilerinde ekiminin kolaylıkla ve zahmetsizce yapılan bir bitki olduğunu ifade etti. Fidelerini çiftçilerin kesinlikle ekmesini istediklerini ifade eden Tortop, “Kozmetikten ilaç sanayisine kadar farklı sektörlerde kullanılan lavanta, bölgemizdeki arazilere uyum sağlamış durumdadır. İnşallah lavanta, ilçemiz ekonomisine katkı sağlayacak” dedi.

Konuşmanın ardından çiftçilere fidan dağıtımı yapıldı.

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