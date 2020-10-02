FETÖ operasyonunda yakalanan 4 zanlı itirafçı oldu

Afyonkarahisar merkezli Uşak ve Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede, adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
Afyonkarahisar merkezli Uşak ve Ankara'da, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesinde işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Emniyette ve savcılıkta itirafçı olarak ifade veren zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.