Sivil toplum kuruluşlarının etkinlikleri 2 ay süre ile yasaklandı

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında kentte sivil toplum kuruluşlarının genel kurul ve etkinliklerinin 2 ay süre ile yasaklandığı belirtildi.

Afyonkarahisar İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplandı. Toplantının ardından alınan kararda Korona virüs tedbirleri kapsamında meslek odaları ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler gibi STK'ların genel kurullarının ve düzenlenecek olan etkinliklerinin 1 Aralığa kadar yani 2 ay süre ile yasaklanmasına karar verildi.

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