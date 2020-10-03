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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Zeybek mahalle ziyaretlerine devam ediyor

İHA

Başkan Zeybek mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, mahalle ziyaretleriyle halkı talep ve önerilerini dinlemeye devam ediyor.
Seçim çalışmaları sırasında sürekli ‘sorunları yerinde çözeceğiz’ mesajı veren Başkan Zeybek sözünü tutarak Yeşilyurt Mahallesi sakinleriyle buluştu. Başkan Zeybek, mahallelinin eksikleri hakkında bilgi aldı.
Başkan Zeybek’e, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, Merkez İlçe Başkanı Ziya Coşkun Karadeniz, Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan, Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş eşlik etti. Mahalle Muhtarı Yusuf Gökhasan, mahalle sakinleri ve birim müdürlerinin katıldığı ziyarette sorunları yerinde gören Başkan Zeybek, talepleri aldı, istişare etti, yapılması gereken çalışmalara ilişkin talimat verdi.
Hiç bir mahalle arasında ayrım gözetmediklerini söyleyen Başkan Zeybek, Afyonkarahisar’ın tamamını hizmet etmek için koştuklarını söyledi. Başkan Zeybek, ‘Belediye işi gönül işi’ diyerek, “Yeşilyurt Mahallemizde eda edip akabinde mahalle muhtarımız ve hemşehrilerimizle bir araya geldik. Talep öneri ve isteklerini yerinde alıp, ilgili ekip arkadaşlarımızı görevlendirdik. Yerinde oturan değil, sahada çalışan bir gönül belediyeciliği anlayışını Allah'ın izni ve milletimizin desteği ile hayata geçirmeye devam ediyoruz” dedi.

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