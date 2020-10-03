Afyonkarahisar’da ‘Dünya Yürüyüş Günü’ etkinliği

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü personeli 34 Ekim Dünya Yürüyüş Günü’ne dikkat çekmek amacı ile yürüyüş yaptı.

Her yıl Ekim ayının ilk hafta sonu, çeşitli etkinliklerle düzenli olarak kutlanan Dünya Yürüyüş Günü, bu sene Korona virüs (Covıd19) nedeni ile dar kapsamlı bir etkinlikle kutlandı.

Kurum personelinin yürüyüş yaparak kutladığı etkinlikte fiziksel hareketsizliğin dünya genelindeki ölümlerde 4. risk faktörü olarak belirlendiği ifade edildi.

Dünya Yürüyüş Günü vesilesiyle artan hareketsizliği yaşam tarzına obezite, kalpdamar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz gibi kronik hastalıklar olarak yansıdığı kaydedildi.

Kurum personelleri ‘Günlük yaşamı mümkün olduğunca aktif geçirmek sağlıklı bir yaşamın ilk adımıdır’ sloganıyla ‘Temas, Mesafe ve Maske’ kurallarına uyarak yürüyüş organizasyonu gerçekleştirdi ve fiziksel aktivitelerin düzenli olarak yapılmasına ve yaşamın bir parçası haline getirilmesine dikkat çekti.

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