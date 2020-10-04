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Bu ev sadece 'kadınlara' hizmet edecek Türkiye’ye örnek olacak 'Kültür Evi' Afyonkarahisar'da hizmete girdi Çobanlar’a yapılan Kadın Kültür Evi tanıtıldı

İHA

Bu ev sadece 'kadınlara' hizmet edecek Türkiye’ye örnek olacak 'Kültür Evi' Afyonkarahisar'da hizmete girdi Çobanlar’a yapılan Kadın Kültür Evi tanıtıldı

Afyonkarahisar'da, Türkiye’de bir ilk olacak örnek bir projeye imza atılarak Kadın Kültür Evi projesi hayata geçirildi. Vali Gökmen Çiçek’in talimatlarıyla başlatılan projesi çerçevesinde Çobanlar ilçesinde yapımı tamamlanan Kadın Kültür Evi kadınlara ve gazetecilere tanıtılırken, merkezde kadınlar spor yapıp, kitap okuma gibi etkinlikleri yapabilecek.
Vali Gökmen Çiçek’in talimatlarıyla başlatılan Kadın Kültür Evleri projesi için çalışmalar hızla sürüyor. 24 Temmuz tarihi itibariyle startı verilen proje ile ilçelerin tamamında kaymakamlıklar ve belediyeler koordinesinde Kadın Kültür Evleri yapımı için çalışmalar başlandı. Bu çerçevede 4 ilçede Kadın Kültür Evi’nin yapımı tamamlandı. Çobanlar ilçesinde yapımı tamamlanan ve açılışa hazır olan Kadın Kültür Evi Afyonkarahisarlı iş kadınlarına ve gazetecilere tanıtıldı.
Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan proje kapsamında Kadın Kültür Evlerinde tüm hizmetler kadınlara ücretsiz olarak sunulacak. Çalışanların da kadınlardan olduğu Kadın Kültür Evi’nde kadınlar spor yapıp, kitap okuma gibi birçok etkinlik yapabilecek. Tüm Türkiye'ye örnek gösterilen projeden ilçe kadınları da çok memnun olduklarını belirtti.

“Burada özgürce düşüncelerini paylaşabilecekler”
Vali Yardımcısı Nurullah Kaya yaptığı açıklamada, Kadın Kültür Evi projesini hayata geçirmek için seferberlik ilan ettiklerini söyledi. Kaya, “Kadın Kültür evlerini biz hayata geçirmek için canı gönülden mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımıza başladık ve bugün itibariyle de kentimizde 4 tane kadın kültür evimizi hizmete açmış olduk. Bizler kadınların toplumun yüzde 50’sini temsil ettiğini bilen kişileriz. Bu yüzde 50 için de gereğinin yapılmasına inanan kişilerdeniz. Yönetim anlayışı olarak ise valiliğimizin bu eşitliği her alanda her şarta sağlamaktadır. Bunu sağlamak içinde bu müesseseleri de önemsiyoruz. Bu konuda 17 ilçesiyle beraber Afyonkarahisar’da bir seferberlik ilan edildi. Kentimizde tüm kaymakamları tüm belediye başkanları bu konuda bütün imkanlarını seferber ettiler ve yaşayan halkımızın kadınların ve ailelerin temel taşları olan hanımefendilerin hizmetine en kısa süre de bu binaları bu kurumları sunabilmenin ve yarışını rekabetini yaşattılar” dedi.

“Özgürce düşüncelerini paylaşabilecekler”
Kadınların tesiste özgürce düşüncelerini paylaşabileceklerini dile getiren Kaya açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Bu kurumların tamamen kadınlara ait bir müesseselerdir. Burada rahat bir ortamda özgürce düşüncelerini paylaşabildiği hassasiyetlerini paylaşabildiği yanlış bildiklerini öğrenebildiği ve mümkünse o ilçenin şartları içerisinde de üreten Türkiye’ye milli ve yerli değerlerle katkı sunmasında arzu ettiğimiz müessesler.”
Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Şerife Münire Burcu, Çobanlar Belediye Başkanı Ali Altunbaş’ın eşi ve Çobanlar Kaymakamı Mücahit Öztürk’ün eşi ile kadınlardan oluşan heyet konuşmaların ardından merkezi gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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