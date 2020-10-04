Kafası pet şişeye sıkışan köpeğin imdadına jandarma yetişti 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde jandarmadan örnek kurtarma operasyonu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde kafası pet şişeye sıkışan köpeği jandarma ekipleri kurtardı.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde Emirdağ’da jandarma ekipleri anlamlı bir kurtarma operasyonuna imza attı. İlçede devriye gezen Emirdağ Jandarma Trafik ekipleri bir köpeğin kafasının pet şişeye sıkıştığını gördü. Ekipler hemen köpeğin yanına giderek pet şişeyi bıçakla dikkatli bir şekilde keserek hayvanın kafasını sıkıştığı yerden çıkardı. Kurtarma operasyonu ise cep telefonu ile saniye saniye kayıt altına alındı.

Öte yandan, köpeğinin kafasının pet şişeye nasıl sıkıştığı ise belirsizliğini koruyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.