Afyonkarahisar caddeleri Azerbaycan ve Türk bayrakları ile donatıldı Afyonkarahisar esnafından Azerbaycan'a bayraklı ve pankartlı destek

Afyonkarahisar esnafı Azerbaycan’a destek olmak amacıyla caddelere Azerbaycan ve Türk bayrakları asarak kardeşlik, dostluk mesajı verdi.

Ermenistan işgaline karşı harekete geçen Azerbaycan’a Türkiye’nin dört bir yanından destek haberleri gelmeye devam ediyor. Dağlık Karabağ bölgesine doğru ilerleyişini sürdüren Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’ne en büyük destek Afyonkarahisar'dan geldi. Afyonkarahisar Giyim Eşyası İmalat ve Satıcılar Odası tarafından Tuzpazarı Caddesi, Ambaryolu, Yukarıpazar ve Uzunçarşı’ya Azerbaycan ve Türk Bayrakları asıldı. Bayrakların yanında “Canımız Kanımız Azerbaycan” yazılı pankart da yer aldı. Esnaflar ihtiyaç halinde Azerbaycan’a hem maddi hem manevi destek vermeye hazır olduklarını söyledi.



“Azerbaycan bizim canımız kanımız”

Afyonkarahisar Giyim Eşyası İmalat ve Satıcılar Odası Başkanı Hüseyin Karnıbüyük, maddi manevi her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi. Karnıbüyük açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Azerbaycan bizim ata yurdumuzdur. Orada yaşayan 10 milyona yakın Türk soydaşlarımız bizim canımız kanımızdır. Anadolu topraklarında yaşayan tüm insanlar geldikleri yeri araştırırlarsa hepimizin kökeni Azerbaycan toprakları, Orta Asya, Türkmenistan Özbekistan’a kadar dayanır. Biz boy boy Anadolu’ya geldik. Azerbaycan bizim ata yurdumuzdur. Orta Asya da bizim ecdadımızın yurdudur. Anadolu da kendi yurdumuzdur. Bu sebepten dolayı biz bu bayrakları astık ve toplumun da bilinçlenmesi gerekiyor. Biz deprem ve buna benzeyen durumlarda Afyonkarahisar esnafı olarak yardım kampanyaları yaptık. Azerbaycan’ın maddi manevi ne ihtiyacı varsa biz onların yanındayız. Devletimiz hükümetimiz bugün emretsin bizim Afyon’dan otobüsler dolusu genç Azerbaycan’a gitmeye hazır. Biz maddi ve manevi canımızla, malımızla, kanımızla biz Azerbaycan’ın yanındayız”

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