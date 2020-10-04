TFF 2. Lig: Afyonspor: 0 - Manisa FK: 4

Misli.com TFF 2. Lig'in ilk haftasında Afyonspor evinde Manisa FK’yı konuk etti. Karşılaşma Manisa FK’nın 40’lık üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: Zafer
Hakemler: Erdoğan Özkaya xx, Okan Akbal xx, Selim Şenöz xx
Afyonspor: Anıl Atağ x, Mahmut Boz xx, Veli Kızılıkaya xx, Onur Ramazan Toprak xx (Cihan Özkara dk. 88 ?), Mehmet Özdıraz xx (Veysel Karani Ünal dk. 80 ?) Savaş Tağa xx (Emre Tosun dk. 68 x), Yusuf Emre Kasal x (Ferhan dk. 46 x), Ferit Erişçi x, Nazmi Candoğan x, Okan Yıldız xx, Hacı Mustafa Karabulut xx (Bora Taşdemir dk.46 x)
Manisa FK: Ömer Kahveci xx, Sertaç Çam xx (Çağrı Giritlioğlu dk. 83 ?), Ahmet Kesim xx, Abdurrahman Emir Alagöz xx, Nizamettin Çalışkan xx, Hakan Barış xx (Ömer Faruk Çalışkan dk. 84 ?), Zahit Fındık xx (Mehmet Güven dk. 75 x), Serdar Deliktaş xx (Tayyip Kanarya dk. 75 x), Mehmet Yılmaz xx, Erhan Kara x, Ümit Kurt x (Recep Burak Yılmaz dk. 87?)
Goller: Mehmet Yılmaz (dk.19), Serdar Deliktaş (dk.45), Zahit Fındık (dk. 74), Tayyip Kanarya (dk. 75) (Manisa FK)
Sarı kart: Nazmi Candoğan, Ferit Erişçi, Bora Taşdemir (Afyonspor), Ümit Kurt, Erhan Kara (Manisa FK)
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