Düğün konvoyunda havaya ateş açan 3 maganda yakalandı

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Afyonkarahisar’da bir düğün konvoyunda havaya ateş açtığı ve çevredekilerin hayatını tehlikeye attığı tespit edilen 3 kişi polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis ekipleri, Gün Sazak Bulvarı'nda ilerleyen bir düğün konvoyundaki araçtan silahlarla havaya ateş edildiğini tespit etti. Ekipler, plakasını belirledikleri aracı takibe alarak kısa sürede yakaladı. Araçta yapılan aramada, ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca ile kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Ekipler araçtaki M.İ, E.Ş. ile H.M.E. hakkında adli ve idari işlem başlattı.

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