Karavan tutkunları Afyonkarahisar’a hayran kaldı İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır: “Karavancıların geçiş noktası değil varış noktası olmak istiyoruz”

Afyonkarahisar’da geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen ve 15 karavan tutkunun katılığı ‘İnfo Tur’ programını değerlendiren İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, karavan tutkunlarının Afyonkarahisar’a hayran kaldıklarını, kentten mutlu bir şekilde ayrıldıklarını söyledi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’in himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Bir Tutkudur Kamp ve Karavan Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen “İnfo Tur” programı sona erdi. 15 karavan tutkunun katıldığı turda misafirler Frig Vadisi, Ayazini Köyü, Bayramaliler, Antik Yol, Sarıcaova Kolankaya Şehitliği, ve Emirdağ’da bulunan Amorium Antik Kenti’ni gezdi. Tarihi bölgelere hayran kalan karavan tutkunları Afyonkarahisar’a tekrar geleceklerini belirtti.



"Afyonkarahisar’ı çok sevdiler"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tanır, Afyonkarahisar’ın turizm zenginliklerini tanıtmak adına önemli adımlar attıklarını söyledi. Vali Gökmen Çiçek’in himayelerinde gerçekleştirilen karavancılara dönük İnfo Tur’un oldukça başarılı geçtiğini kaydeden Tanır şöyle devam etti:

“Biz bu İnfo Tur’da karavan tutkunlarına bizzat şehrimizin zenginliklerini, Frigya Vadisi’nin zenginliklerini anlatıp tanıtmaya çalıştık. Turumuz Ayazini’den başlayıp Bayramalileri Kalesi ve Antik Yola kadar devam etti. Karavan tutkunları gerçekten Afyonkarahisar’a hayran kaldılar. Daha sonra gezimiz Emirdağ Antik Kenti Amorium’da devam etti. Oradaki tarihe de hayran kaldılar.”



"Önemli bir tanıtım argümanı oldu"

İnfo Tur’un Afyonkarahisar turizmini çeşitlendirme adına önemi bir çalışma olduğunu aktaran Müdür Tanır: “Bir karavan tutkunu hanım efendi: ‘Biz yıllardır Efes’e gidiyoruz burada Efes’ten daha fazla güzellik var. Müdür bey sizden istirham ediyorum burayı daha fazla tanıtın. Daha fazla insan gelsin’ dedi. Biz de dedik ki; evet bu çalışmaları yapıyoruz zaten gayemiz bu zenginlikleri fark ettirmek. Siz karavancıların desteğiyle de kamp ve karavan dünyasına yönelmek istiyoruz. Bu da önemli bir tanıtım argümanıydı. Bu tanıtımın yanında turizmi çeşitlendirme adına önemli bir çalışma oldu."



"Karavancıların geçiş noktası değil varış noktası olmak istiyoruz"

Afyonkarahisar’ın güçlü bir termal turizm birikiminin olduğuna dikkat çeken Tanır, “Mesela bu yıl pandemi sürecini eğer düşünmezsek geçen yıllarda 1 milyon 40 bin misafirimiz konaklama tesislerimize geldi. Günübirlik gelenlerle bu rakamların 2 milyona yakın olduğunu söyleyebiliriz. Biz ürün çeşitlendirmesi kapsamında çalışmalar yürüttüğümüz gibi mekânsal çeşitlendirmeler de yürütüyoruz. Turizm çeşitlendirmesi boyutuyla da karavancılığı ilimizde özellikle geçiş noktasında olduğumuz bir konumdayken bunu değerlendirmek istiyoruz. Biz aslında sadece karavancıların geçerken uğradığı bir yer değil varış noktası niteliğinde bir kent olmak istiyoruz. Bunun için de Valimizin önderliğinde belediyelerimizle, diğer kurumlarla, milli parklarla görüşmeler yapıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.