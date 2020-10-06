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Sen ne güzel öğretmensin Mehmet öğretmenin işitme engelli olan öğrencilere verdiği çabası sonuç verdi Ameliyat sonrası Melek ve Tayyip artık duymaya başladı, Şevval ise şifa için gün sayıyor Yarışlar Köyü sınıf öğretmeni Mehmet Keskin; "Çalan teneffüs zilini duymayınca arkadaşları söylüyor, anlatılan dersleri anlamıyorlardı"

İHA

Sen ne güzel öğretmensin Mehmet öğretmenin işitme engelli olan öğrencilere verdiği çabası sonuç verdi Ameliyat sonrası Melek ve Tayyip artık duymaya başladı, Şevval ise şifa için gün sayıyor Yarışlar Köyü sınıf öğretmeni Mehmet Keskin; "Çalan teneffüs zilini duymayınca arkadaşları söylüyor, anlatılan dersleri anlamıyorlardı"

Afyonkarahisar’da işitme engelli olan 3 kardeşin ameliyatı için kolları sıvayan köy öğretmeni Mehmet Keskin, tüm sorumluluğu üzerine alarak 3 kardeşten 2’sinin ameliyat olmasını sağladı. Diğer kardeş için de şimdi aile ve öğretmenleri doktorlardan iyi haberin gelmesini bekliyor.
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Yarışlar Köyü’nde sınıf öğretmenliği yapan Mehmet Keskin, işitme engelli olan 3 kardeşin eğitim almalarında zorluk çektiğini gördü. Öğrencilerin tedavi edilip edilemeyeceği konusunda araştırmalar yapan öğretmen Keskin, Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi’nde bu tedavinin yapılabileceğini öğrendi. Daha sonra duyma engelli aileyle iletişime geçen Mehmet Öğretmen, çocukların ameliyatı konusunda aileyi ikna etmek için yoğun çaba sarf etti. En sonunda çocukların ameliyat olmasını kabul eden aile, tüm sorumluluğu da Mehmet öğretmene verdi.

Şevval ameliyat olacağı günü bekliyor
Mehmet öğretmen; Melek, Şevval ve Tayyip kardeşleri tedavi ettirmek için Ankara’ya İbni Sina Hastanesi’ne götürdü. Çocukların burada tedavisi başladı ve yapılan tetkiklerin ardından 8 yaşındaki Melek ve 4 yaşındaki Tayyip’in ameliyattan sonra duyabileceği kesinleşti. 9 yaşındaki Şevval’in ise yeni tetkikleri istendi ve Sağlık Kurulu’nun kararına göre ameliyat edilip edilmeyeceği kesinleşecek. Eğer Sağlık Kurulu’ndan onay çıkarsa Şevval de ameliyat olacak ve duymaya başlayacak.

Öğretmenimize çok teşekkür ediyorum
Duyma engelli ailenin en yakınlarında bulunan ve çocukların tüm ihtiyaçlarıyla ilgilenen babaanneleri Pakize Öğmen, torunlarının ameliyattan sonra duymaya ve konuşmaya başladığını söyledi. Babaanne Öğmen konuşmasını şöyle sürdürdü;
“Oğlum, gelinim işitme engelli. Üç de torunum var onlar da işitme engelli. Allah razı olsun köyümüzün öğretmeni yardımcı oldu. Aracıyla bizi Ankara’ya götürdü ve çocukları ameliyat ettirdi. Şimdi torunlarım duymaya ve konuşmaya başladı. Ben çağırdığım zaman geliyorlar. Öğretmenimiz gece gündüz bizimle ilgilendi, ben ona çok teşekkür ediyorum.”

“Teneffüs zilinin çaldığını arkadaşı söylüyor”
Öğretmen Mehmet Keskin de öğrencilerinin duyması için aileyle konuştuğunu ifade ederek: “Bizim 2 işitme engelli öğrencimiz vardı. Melek 3. sınıf, Şevval ise 4. sınıfta okuyor. Tabi bütün çocuklar duyabiliyorlar sınıfta. Bizim bu iki öğrencimiz duyamıyor. Teneffüs zili çalıyor, arkadaşı söylüyor. Ben ve öğretmen arkadaşlarım ders anlatırken onlar anlamıyorlar. En son araştırmalarımız sonrası koklear implant diye bir tedavi duyduk. Bu arada anne ve baba da işitme engelli baba aynı zamanda epilepsi hastası. Baba ve anneyi konuşmalarımızda ikna edemedik. Yani 1 yıl gibi bir süre razı etmek için uğraştık. En sonunda razı oldular doktorumuzu bulduk” dedi.

“Kaymakamlığımız ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz destek oldu”
İki çocuğun ameliyatını yaptırdıklarını kaydeden Keskin şöyle devam etti:
“Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi’nden Rıdvan hocamızla tanıştık. Dediler ki; ‘hemen gelin, siz böyle vefa gösterdiniz, biz de size yardımcı olacağız.’ Bu süreç epey zorlu geçti. Bu süreçte Kaymakamlığımız ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz bize destek verdiler. Sonunda ameliyatımızı yaptırdık. Çocuklarımız şuan duyuyorlar. İki çocuğumuz duyuyor. Büyük çocuğumuzun ne yazık ki ameliyatını yaptıramadık. Nasip olursa onun da ameliyatını yapacaklar.”

"İki çocuğumuzu kurtarmış olduk"
Bu olayın kendisi için çok büyük mutluluk olduğunu aktaran Keskin, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Düşünsenize ilk duyması bizim sayemizde oldu. Bu bize büyük mutluluk ve gurur verdi. Bütün öğretmenler gibi ‘balık bilmese Hâlik bilir’ düsturuyla hareket ettik. Şuan çok mutluyuz. Sayıları biliyorlar. Okumayı, yazmayı ve renkleri biliyorlar. İki çocuğumuzu kurtarmış olduk.”

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