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Korona virüsten uzak termal su ile şifayı ulaşmak mümkün Termal su Korona virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendiriyor

İHA

Korona virüsten uzak termal su ile şifayı ulaşmak mümkün Termal su Korona virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Termal turizmin başkenti Afyonkarahisar’daki Türkiye’nin ilk beş yıldızlı termal oteli Oruçoğlu Thermal Resort Otel'in Turizm Danışmanı Kerem Canarslanlar, suyun bağışıklık sisteminin en önemli parçalarından birisi olduğunu hatırlatarak, “Radyoaktif mineralli termal suları banyo ve içme kürü olarak kullanabilir, termal su vücutta metabolizma hızını arttırarak vücudun sistemlerini çalıştırıp, bağışıklık sistemi ve vücut direncini arttırır” dedi.
Canarslanlar, Korona virüs (Covit19) sürecinde de tatilcileri termal sudan vazgeçmemeleri gerektiğini aksine, bu süreçte termal sulardan daha fazla faydalanılması gerektiğine işaret etti. 1992 yılında Türkiye’nin ilk beş yıldızlı termal otel olarak hizmet vermeye başladıklarını ve bunun için yıllarında getirdiği tecrübe ile daha kalite bir hizmet vermeye başladıklarını vurgulan Canarslanlar, “Tesisimiz, tabiatın tüm zenginlikleri içerisinde 110 bin metrekare alanda kurulmuş ve yürüyüş parkurları olan, açık hava spor alanları ile yemyeşil bahçesinde, otelin her yerinde sağlık dolu termal suyu, açık ve kapalı yüzme havuzları, rahatlık ve güzellik kaynağı olan SPA’sı, gelişmiş tedavi merkezi, kapsamlı spor merkezi, misafirlerimizin konforunuz için döşenmiş farklı beklentilere uygun 306 odası, birbirinden lezzetli tatlar sunan zengin mutfaklarıyla ve her şeyi düşünülmüş bölgenin en büyük balo ve toplantı salonlarıyla bizler için en önemli konu olan güler yüzlü personellerimizle ve de hep daha iyisi diyen konuksever hizmet anlayışımızla hizmetlerimize devam etmektedir” dedi.

“Hastalıklarla mücadele etmenin en temel unsuru termal sular”
Suyun özelliklede termal suların bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerine bilimsel olarak vurgu yapan Canarslanlar şunları söyledi:
“Su bağışıklık sisteminin en önemli bir parçasıdır. Radyoaktif mineralli termal suları banyo ve içme kürü olarak kullanabiliyorsunuz. Termal su vücutta metabolizma hızını arttırarak vücudun sistemlerini çalıştırıp, bağışıklık sistemi ve vücut direncini arttırır. Vücudumuzun ihtiyacı olan minarellerin en önemli kaynağı yine doğal kaynakladır. Bunun başında da termal su gelmektedir. Hastalıklarla mücadele etmenin en temel unsuru olan termal suyla beraber alınacak kürlerle çamur, ozon, detoks kürleri desteklenmesi ve zindelik kazanılması için tüm misafirlerimizi bekliyoruz.”

“Covid19’dan uzak izole bir şekilde misafirlerimizi tesisimize bekliyoruz”
Tesiste Koron virüsten uzak bir şekilde tatil ve şifaya ulaşılabileceğini dile getiren Canarslanlar, hastalıklara karşı en güçlü kalkan bağışıklık sistemi olduğunu hatırlattı. Yapılan birçok araştırmada termal suyun özellikle çocukların fiziksel gelişimlerine ve sağlıklı büyümelerine ciddi olumlu katkılarının da olduğunu anımsatan Canarslanlar, “Oruçoğlu Thermal Resort Otel tesisimizde ayrıca termal suyun şifalarının yanında bağışıklık sistemlerini güçlendirici besin öğeleriyle desteklemekteyiz. Tüm ürünlerimizi konusunda tecrübeli mutfak ekibimiz misafirlerin lezzetlerine sunulmaktadır. Tesisimizde Covid19’la ilgili tüm önlemler alınmış ve artarak devam etmektedir. Bölgede ilk kez tesisimiz tarafından uygulanmakta olan termal kamera ile tüm misafirlerimizin ateşleri hiçbir temas olmadan ölçülmekte ve takip edilmektedir. Tüm aldığımız önlemler, termal suyumuzun şifa kaynağı ile Covid19’dan uzak izole bir şekilde tüm değerli misafirlerimiz gönül rahatlığı ile tesisimizin tüm olanaklarından yararlanabilirler” diye konuştu.

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