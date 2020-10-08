Emniyet mensuplarından ‘Kan ver Afyon’ kapmayasına destek Afyonkarahisar polisi kan verdi

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, müdür yardımcıları ve polis memurları "Kan Ver Afyon" kampanyasına destek verdi.

Azalan kan stokları nedeniyle başlatılan “Kan Ver Afyonkarahisar” kampanyasına bir destekte İl Emniyet Müdürlüğü’nden geldi. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen kan bağışı etkinliğine polis memurları yoğun ilgi gösterdi. İl Emniyet Müdür Ali Temiz de etkinliğe katılarak kan bağışında bulundu.

İl Emniyet Müdürü Ali Temiz yaptığı açıklamada, kan bağışında bulunmanın önemine değinerek, pandemi sürecinde emniyet güçlerinin güvenlik ve asayiş dışında önemli çalışmalar yaptığını söyledi. Temiz şöyle devam etti:

“Afyonkarahisar Valiliğimizin koordinesinde, Afyon Eğitim Vakfı’nın da eşgüdümümde başlatılan ‘Kan ver Afyon’ kampanyasıyla ilgili burada toplandık. Pandemi sürecinde kan bankasındaki stoklarda büyük bir azalma olduğu bilgisi gelince bütün emniyet mensubu arkadaşlarımı hepsi koşarak geldiler. Pandemi sürecinde sağlıkçılar ne kadar özveri ile çalışmışsa bizim yaptığımız çalışmalarında pek çok kesimin farkında olmasa da en az sağlıkçılar kadar özveriyle çalışıyoruz. 24 saat bütün arkadaşlarımız asayiş ve güvenliğin sağlanması dışında 9 ay çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Yine hiçbir zorlamaya ve talimata gerek kalmadan koşarak geldi arkadaşlarımız destek olmak için. Ben bu vesileyle Afyon halkına da seslenmek istiyorum lütfen kan verin. Kendi sağlığınız içinde kan bağış kampanyasına katılın.”

Öte yandan Kızılay’ın kan alma aracı gün boyu İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde kan almaya devam edecek.

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