Afyonkarahisar’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Afyonkarahisar'da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Emniyet ekipleri, Erenler mahallesinde belirlenen 6 adrese yaptığı operasyondaki aramalarda, 27 LSD uyuşturucu madde, uyuşturucu madde içmede kullanılan aparatlar ve bir miktar kenevir tohumu ele geçirdi. Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından adli işlem yapılacağı belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.