Afyonkarahisar’da aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

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Afyonkarahisar’da aniden bastıran ve kısa sürede etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Afyonkarahisar’da meteorolojinin günler öncesinden yaptığı dolu yağışı uyarısı sonrası beklenen yağış biranda geldi. Kent merkezinde bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken yayalar bir anda gelen ve etkili olan dolu yağışı nedeniyle iş yerlerine sığındı. Kısa süren dolu yağışı nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken, kavşaklarda emniyet ekipleri anonoslarla sürücülere uyarılarda bulundu.

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