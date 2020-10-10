İzmir’in 'bomba'sına Afyonkarahisar’dan rakip çıktı Afyon'un meşhur lezzeti haşhaşla bomba tatlısı yaptılar Afyon bomba tatlısının tadı büyülüyor

Gastronomi kenti Afyonkarahisar’da bir işletme İzmir'in meşhur 'Bomba Tatlısı’ndan esinlenerek Afyonkarahisar’a özgü bomba tatlısı üretti. İzmir’in Bomba Tatlısına rakip olarak görülen Afyonkarahisar’ın haşhaş kremalı bomba tatlısı lezzetiyle damak çatlatıyor.
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