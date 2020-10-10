Afyonkarahisar'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde meydana geldi. Umut Durna (37) idaresindeki 34 BKP 799 plakalı otomobil, AfyonkarahisarKonya karayolu Avşarbey Dinlenme Tesisi mevkiinde Turgay Ölmez (23) yönetimindeki 42 JC 542 plakalı tıra çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Durna olay yerinde hayatını kaybederken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Durna'nın cenazesi Çay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.