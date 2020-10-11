Okullar açıldığında onlar da artık zil sesini duyabilecek Öğretmenlerinin ameliyat ettirdiği kardeşler, okulların açılmasını ve zil sesini duymayı bekliyor Öğrencilerini ameliyat ettiren köy okulu öğretmeni Mehmet Keskin: "Çocuklarımızı sessizlikte bırakmadık, inşallah her şey çok daha güzel olacak"

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde doğuştan işitme engelli olan 3 kardeşten ikisini ameliyat ettiren köy okulu öğretmeni Mehmet Keskin, “Çocuklarımızı sessizlikte bırakmadık, inşallah her şey çok daha güzel olacak” diyerek mutluluğunu dile getirirken, kardeşler ise okulların açılmasını ve zil sesini duymayı dört gözle bekliyorlar.

Şuhut ilçesine bağlı Yarışlı köyünde sınıf öğretmenliği yapan Mehmet Keskin, işitme engelli olan üç kardeşin eğitim almalarında zorluk çektiğini gördü. Öğrencilerin tedavi edilip edilemeyeceği konusunda araştırmalar yapan öğretmen Keskin, Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesinde bu tedavinin yapılabileceğini öğrendi. Hastanede yapılan tetkiklerin ardından üçüncü sınıfa giden 8 yaşındaki Melek ve 4 yaşındaki Tayyip ameliyat edildi. Dördüncü sınıfa giden 9 yaşındaki Şevval’in ise yeni tetkikleri istendi ve Sağlık Kurulu’nun kararına göre ameliyat edilip edilmeyeceği kesinleşecek. Eğer Sağlık Kurulu’ndan onay çıkarsa Şevval de ameliyat olacak ve duymaya başlayacak. Okulların açılmasına sayılı günler kala okula başlayacak olan Melek ilk zil sesini duymayı heyecanla beklerken, Şevval ise ameliyat olup duyacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.

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