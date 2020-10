Afyonkarahisar’da eylem ve yürüyüşler 15 gün süreyle yasaklandı

Afyonkarahisar Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Korona virüs (Covit19) tedbirleri kapsamında kentte 15 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, açlık grevi, oturma eylemi, stant açma gibi etkinlik ve eylemler yasaklandı.

Konu ile ilgili Afyonkarahisar Valiliği’nden yapıla yazılı açıklamada, yasak kararının Korona virüs ile mücadele kapsamında alındığı vurgulandı. Açıklamada, “Afyonkarahisar’da 20 Ekim tarihinden 3 Kasım 2020 günü saat:23.59'a kadar 15 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, açlık grevi, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, anma toplantısı/toplanma vb. her türlü etkinlik ve eylemlerin yapılması yasaklanmıştır. Düzenlenecek basın açıklamalarının ise vatandaşın günlük yaşamını aşırı ve katlanılamayacak derecede zorlaştırmayacak, yaya ve araç trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır” ifadelerine yer verildi.

