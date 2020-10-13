Köylüler hayata geçirdikleri proje ile yıllık 600 bin TL gelir sağlayacak Şuhut'taki köyün içme suyu güneş enerjisinden sağlanacak

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yapılan güneş enerjisi sistemi (GES) ile Mahmut köyünün içme suyu sistemine entegre edildi. Sistem ile içme suyu için gerekli olan elektrik ihtiyacı karşılanacak. GES projesi sayesinde köyde yıllık 600 bin TL gelir elde edilecek.

Şuhut ilçesine bağlı Mahmut köyünde elektrikle çalışan köy içme suyunun yüksek maliyetli olması dolayısıyla Mahmut Köyü Sulama Kooperatifi ve TKDK desteğiyle güneş enerjisi sistemi içme suyu sistemine entegre edildi. Kurulumu devam eden güneş enerji sisteminin 2 milyon 300 bin TL'ye mal olduğu ve bunun yüzde 55'i oranındaki milyon 300 TL'sinin kooperatifi tarafından karşılanarak güneş enerji sisteminin bir hafta içerisinde tamamlanacağı kaydedildi.

Mahmut Köyü Sulama Kooperatifi Başkanı Orhan Genç konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ''3 yıldır devam etmekte olan bu projemize ve GES projemiz devlet destekleme projesine TKDK tarafından yüzde 55 hibe verildi.

Diğer kalan kısmına ise bankadan kredi alarak projeye başvurduk. Allah nasip ederse bu projemiz haftaya Cuma günü tamamlanacak. Bu proje yıllık 600 bin TL civarında gelir getirecek. Köyümüze büyük bir katkı sağlayacak. Bu proje ile su giderini düşüreceğiz. Elektrik parası çok geldiğinden dolayı biz bu projeye başvurduk. Allah'ın izniyle başardık. Haftaya cuma günü projemiz tamamlanmış olacak" dedi.

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