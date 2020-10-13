Kazakistanlı öğrenciler milli kıyafetleriyle Rektör Karakaş’ı ziyaret etti

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Kazakistan’dan AKÜ Türkçe Öğretim Merkezine (TÖMER) eğitim için gelen öğrencileri makamında kabul etti.

Ziyarete millî kıyafetleriyle gelen öğrenciler kısa bir dombra dinletisi sunup Rektör Karakaş’a Kazak millî kıyafeti hediye etti. Kazakistan’dan daha fazla öğrencinin AKÜ’de eğitim alabilmesi için önerilerde bulunan ve bir yıl süreyle AKÜ TÖMER’de Türkiye Türkçesi öğrenecek olan öğrenciler sonraki yıl başlayacakları lisans eğitimi ile ilgili de Rektör Karakaş ile görüş alışverişinde bulundu.

AKÜ TÖMER Müdürü Doç. Dr. Ahmet Karaman ise yaptığı açıklamada, salgın sürecinde haftada üç gün yüz yüze, iki gün ise çevrim içi ders yaptıklarını belirterek, 20202021 akademik yılında belli sayıda öğrenci kabul edebildiklerini ancak sonraki yıllarda Türk Cumhuriyetlerinden ve Afrika ülkelerinden daha çok misafir öğrenci kabul etmek istediklerini ifade etti.

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