Galatasaray HDI Sigorta, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 4. hafta erteleme maçında Afyon Belediye Yüntaş'ı 30 yendi.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. hafta erteleme maçında Galatasaray HDI Sigorta, Afyon Belediye Yürtaş'a konuk oldu. Maça iki takım da üstünlük kurma mücadelesiyle başladı. Karşılıklı sayılarla süren ilk sette blokaut sayılarıyla öne geçen Galatasaray, teknik molaya 1012 önde başladı. Mola sonrasında hücumdaki etkinliğini sürdüren sarıkırmızılılar, seti de 2025 kazandı. İkinci sete de hızlı başlayan taraf Galatasaray oldu. Sarıkırmızılı ekip bu sette de 2125'lik skorla durumu 20'a getirdi. Üçüncü sete iki takım da karşılıklı sayılarla başladı. Setin ilerleyen bölümlerinde Afyon Belediye Yüntaş'ın hatalarından bulduğu sayılarla farkı açan Galatasaray teknik molaya da 812 önde girdi. Teknik mola sonrasında oyundaki etkinliğini sürdüren Galatasaray, seti 1825, maçı da 30 kazandı.



Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Pınar Elma

Afyon Belediye Yüntaş: Alen Sket, Furkan Dur, Bruno Lima, Cristian Poglajen, Berkan Eryüz, Vefa Yılmaz, (Alperay Demircan) Okay Serçe, Hasan Balcıoğlu, Enaboifo Cansın Görkem Sertel

Galatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keskin, Emre Vahit Savaş, Burutay Subaşı, Yasin Aydın, ARM Maurice Torres, Doğukan Ulu, (Onurcan Çakır), Ertuğrul Gazi Metin

Setler: 2025, 2125, 1825

Süre: 85 dakika (28, 32, 25)

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