Evinde kaçak cep telefonu satan şahsa polis operasyonu

Afyonkarahisar’da evinde gümrük kaçağı cep telefonu satan şahıs polis operasyonu ile gözaltına alındı. Şahsın evinde yapılan aramalarda ise 8 kaçak cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 500 TL para ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapıldı. Aldığı istihbarat üzerine bir eve baskın düzenleyen ekipler evde yaptıkları aramada 8 kaçak cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 500 TL para yakaladı.

Operasyonun ardından 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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