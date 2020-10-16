Afyonkarahisar’da tarımı ile ekonomiye 59 milyon TL katkı sağladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar’da tarımı ile ekonomiye 59 milyon TL katkı sağladı

İHA

Afyonkarahisar’da tarımı ile ekonomiye 59 milyon TL katkı sağladı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Afyonkarahisar’da sulama sezonunun tamamlandığını belirterek, kent merkezi ve ilçelerde toplam 590 bin dekar tarım arazisinin sulandığını belirtti. Afyonkarahisar’da 2020 yılında yapılan sulu tarım ile ülke ekonomisine 59 milyon TL katkı sağlandığını açıklayan Yıldız, kentte 15 Mayıs 2020 tarihinde başlayan sulama sezonunun 1 Ekim 2020 tarihinde tamamlandığını kaydetti. Yıldız, “2020 yılı sulama sezonunda Afyonkarahisar ilimiz ve ilçelerimizde toplam 590 bin dekar tarım arazisi sulanmıştır. Afyonkarahisar il ve ilçelerimizde 2020 yılında toplam 590 bin dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 59 milyon TL katkı sağlandı” dedi.

“Pandemi döneminde tarımın önemi bir kez daha anlaşıldı”
Tarımın ülkeler için stratejik öneme sahip olduğunu ve içinden geçilen salgın sürecinde bunun çok daha net görüldüğünü söyleyen Yıldız, “İnşa ettiğimiz baraj ve göletler, sulama kanalları ile iletim hatları sayesinde suyu toprakla buluşturuyoruz. Yaptığımız toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile tarım arazilerini büyütüyoruz. Çiftçimizin gelirini, üretim konforunu yükseltiyoruz. Böylece kırsal alanlardan göçün belli ölçüde önüne geçtiğimiz gibi gıda arz güvenliğinin de teminatı oluyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karantinadan kaçan 2 genç zorunlu karantinada olacakları yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER Karantinadan kaçan 2 genç zorunlu karantinada ...
Emirdağ’da servis sürücülerine jandarmadan Korona bilgilendirmesi yapıldı
YEREL HABERLER Emirdağ’da servis sürücülerine jandarmadan Korona ...
Dinar ‘Kadın Kültür Evi’ inşaatı tüm hızıyla sürüyor
YEREL HABERLER Dinar ‘Kadın Kültür Evi’ inşaatı tüm hızıyla sürüyor
Patronlarının otomobilini çalan 4 kişiyi jandarma yakaladı Otomobilini kullandıkları aracın arkasına halatla bağlayarak çalmışlar
YEREL HABERLER Patronlarının otomobilini çalan 4 kişiyi jandarma ...
Evinde kaçak cep telefonu satan şahsa polis operasyonu
YEREL HABERLER Evinde kaçak cep telefonu satan şahsa polis ...
Polisten kaçakçılara yönelik operasyon
YEREL HABERLER Polisten kaçakçılara yönelik operasyon
Eroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Afyonkarahisar il kongresine davet etti Eroğlu: “Afyonkarahisar’da her 3 kişiden 2’si AK Partili”
YEREL HABERLER Eroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Afyonkarahisar il ...
Polis elini attığı her yerden kaçak ürün buldu
YEREL HABERLER Polis elini attığı her yerden kaçak ürün buldu
Sandıklı Kadın Kültür Evi ziyaretçilerini ağırlıyor
YEREL HABERLER Sandıklı Kadın Kültür Evi ziyaretçilerini ağırlıyor
Kumar operasyonun da 6 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kumar operasyonun da 6 kişi gözaltına alındı
Emirdağ’da 55 bin fidan toprakla buluşacak
YEREL HABERLER Emirdağ’da 55 bin fidan toprakla buluşacak
Cafer Attila son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Cafer Attila son yolculuğuna uğurlandı
Burası Afrika bozkırları değil 'Afyonkarahisar' Bufalo sürüsünü anımsatan manda sürülerinin sudan geçişi esnasında eksik olan tek şey timsah oldu 2 bin mandanın bulunduğu Küçükçobanlı Mahallesinin Muhtarı Süleyman Çağlın: "Bufalo sürülerinin olduğu belgeselleri izlerken aklımıza kendi mandalarımız geliyor"
YEREL HABERLER Burası Afrika bozkırları değil ...
Efeler Ligi: Afyon Belediye Yüntaş: 0 - Galatasaray HDI Sigorta: 3
YEREL HABERLER Efeler Ligi: Afyon Belediye Yüntaş: 0 - Galatasaray ...
Genel Başkan Işık: “Şehit aileleri ve gaziler olarak terörle mücadelede devletimizin arkasındayız”
YEREL HABERLER Genel Başkan Işık: “Şehit aileleri ve gaziler olarak ...
Bayat'ta 5 bina karantinaya alındı
YEREL HABERLER Bayat'ta 5 bina karantinaya alındı
Fidan dikerek Hatay’daki orman yangınına dikkat çektiler
YEREL HABERLER Fidan dikerek Hatay’daki orman yangınına dikkat ...
Kaybolan 38 küçükbaş hayvanı jandarma buldu
YEREL HABERLER Kaybolan 38 küçükbaş hayvanı jandarma buldu
Başkan Zeybek: “Şehit yakınları ve gazilerimiz milletimizin ve devletimizin göz bebeğidir”
YEREL HABERLER Başkan Zeybek: “Şehit yakınları ve gazilerimiz ...
Hastanın beyindeki tümörü burun deliğinden çıkardılar
YEREL HABERLER Hastanın beyindeki tümörü burun deliğinden çıkardılar
Küçükbaş hayvanları çalan şahısları jandarma 9 günlük takiple yakaladı
YEREL HABERLER Küçükbaş hayvanları çalan şahısları jandarma 9 ...
PKK terör örgütü üyesi tarlada çalışırken yakalandı Terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen şahıs suç makinesi çıktı
YEREL HABERLER PKK terör örgütü üyesi tarlada çalışırken ...
Yetiştirdiği kenevirleri satamadan jandarmaya yakalandı
YEREL HABERLER Yetiştirdiği kenevirleri satamadan jandarmaya ...
Şarampole devrilen otomobilin 21 yaşındaki sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Şarampole devrilen otomobilin 21 yaşındaki sürücüsü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X