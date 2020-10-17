Afyonkarahisar'da 3 bin 300 nüfuslu belde karantinaya alındı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı 3 bin 300 nüfuslu Akharım beldesi, Korona virüs (Covit19) vakalarında yaşanan artış üzerine dün gece itibari ile karantina alındı.
Belde Korona virüs vakalarının yükselişe geçmesinin ardından karantina kararı alındığı öğrenilirken konu ile ilgili Sandıklı Kaymakamlığından ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Beldenin giriş ve çıkışlarında jandarma ekipleri denetim noktaları oluştururken, beldeye giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanıyor. Ekipler giriş ve çıkışlarda ateş ölçümü ve belge kontrolü yapıyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.