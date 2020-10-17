Sandıklı’da Korona virüs denetimi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Korona virüs (Covit19) tedbirleri kapsamında ‘Sağlık İçin Hepimiz İçin’ denetimlerine devam edildi.
Kaymakam Eflatun Can Tortop, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur, Kaymakam adayı Emre Yeşil ve ilgili kurum amirlerinin katıldığı denetimlerde ilçesi merkezinde gerçekleştirildi. Sağlık İçin Hepimiz İçin sloganı ile gerçekleştirilen denetimlerde esnaf ve vatandaşların hijyen, maske, sosyal mesafe kurallarına uyup uymadıklarına bakılırken, işletme sahiplerine ve vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Pazar yerleri, market, kıraathane, berber, fırın gibi işyerleri büyük bir titizlikle denetlenirken Covid19 ile etkin mücadele için hijyen, sosyal mesafe ve maske önemli olduğu hatırlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.