Termal turizmin yeni hedefi ‘iş turizmini’ Afyonkarahisar’a çekmek Oruçoğlu Thermal Resort Otel’in yeni yol haritası belirlendi

Afyonkarahisar ile birlikte Türkiye’nin ilk 5 yıldızlı termal otel olma özelliğine sahip Oruçoğlu Thermal Resort, İstanbul yapılanmasına ağırlık verdi. Oruçoğlu Thermal Resort Otel Yönetim Kurulu Başkanı’nın turizm danışmanlığını yürüten Kerem Canarslanlar, otel grubunun pazarlama ve satış alanında hayata geçireceği projeleri ve yol haritasını belirlediklerini açıkladı.

Canarslanlar otelin Anadolu yakası Bağdat Caddesi’ndeki yeni ofisiyle İstanbul acentelerine yönelik çalışmalar yürüteceklerini kaydetti. Oruçoğlu Thermal Resort Otelin 1992 yılında Türkiye’nin ilk beş yıldızlı termal oteli olarak temellerini attığını hatırlatan Canarslanlar, tesisin tabiatın tüm zenginlikleri içerisinde 110 bin metrekare (m2) alanda kurulmuş ve yürüyüş parkurları olan, açık hava spor alanları ile yemyeşil bahçesinde, otelin her yerinde sağlık dolu termal suyu, açık ve kapalı yüzme havuzları, SPA’sı, gelişmiş tedavi merkezi ve kapsamlı spor merkeziyle hizmet verdiğini dile getirdi.



“İstanbul’daki toplantı ve iş turizmi odaklı çalışan acentelerle temasa geçtik”

Tesisin yeni yol haritası hakkında da açıklamalarda bulunan ve özellikle İstanbul’un iş turizmini hedefleri arasına aldıklarını belirten Canarslanlar, “Bizim böyle bir yapılanmaya gitmemizin ana hedefi satış ve pazarlama faaliyetlerimizi, İstanbul gibi potansiyeli yüksek olan bir şehirde paydaşlarımız olan acentelarla, şirketlerle daha yakın temasta olmak ve iletişimimizi daha güçlendirerek Afyonkarahisar’daki otelimizin hedeflerine ulaşmada daha etkin bir rol almayı sağlamaktır. Anadolu yakasının en işlek caddelerinden biri olan Bağdat Caddesi’nde yeni bir ofis kiralayarak faaliyetlerimize başlamış bulunmaktayız. Biz burada otelimizin satış ve pazarlama faaliyetlerini, kendi markamız olan OrTravel acentesini ve call center merkezimizin yeniden yapılanması konularındaki süreçlerimizi yönetmeye başladık. İstanbul’daki toplantı ve iş turizmi odaklı çalışan acentelerle temasa geçerek Oruçoğlu Thermal SPA&Resort’u hem termal hem de etkinlik merkezi yapmak faaliyetlerimize başladık” dedi.

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