Şuhut'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

Kuvvetli sağanak var! 10 il için sel uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlama programı kapsamında protokol üyelerinin de katılımı ile çelenk sunum töreni gerçekleştirildi.

Bu yıl beşincisi düzenlenen 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle düzenlenen program çerçevesinde, Şuhut ilçesindeki köy ve mahalle muhtarları Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Çelenk sunumunun ardından Şuhut Muhtarlar Derneği'nde tebrikler kabul edildi.

Düzenlenen proğrama, Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut Muhtarlar Derneği Başkanı Fevzi Akar, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut İlçe Emniyet Müdür Vekili Onur Bayram, daire amirleri ile birlikte STK temsilcileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.