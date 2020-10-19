Afyonkarahisar’da gazeteciler kan verdi

Afyonkarahisar’da ekim ayında başlatılan ‘Kan Ver Afyon’ kapmayasına kentteki medya mensupları da destek verdi. Kampanya kapsamında ayrıca ekim ayının ilk 15 gününde bin 165 ünite kan bağışında bulunulduğu bildirildi.

Kızılay Derneği ve Türkiye Afyonkarahisarlılar Platformu öncülüğünde gerçekleştirilen kampanyaya bir destekte kentteki medya mensuplarından geldi. Bu çerçevede bugün Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği öncülüğünde kente görev yapan gazeteciler kan bağışında bulunarak kampanyaya destek verdi.

Türk Kızılayı Afyonkarahisar Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Kubilay Akman yaptığı açıklamada, Ekim ayının ortasına kadar bin 161 ünite kan bağışında bulunulduğunu söyledi. Akman: “115 Ekim tarihleri arasında kan bağış sayılarımız merkez ve ilçelerde toplam bin 161 üniteye ulaştı. Burada emeği geçen tüm iyilik sever destekçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Kan bağışçılarımıza da kurtardığı hayatlar adına teşekkürü borç biliyoruz. Korona virüs salgını nedeniyle kan stoklarındaki azalmadan dolayı kanın sürekli ihtiyaç olduğunu da tekrar belirtmek isteriz” dedi.

Basın Yayın Dernek Başkanı Sezer Küçükkurt, kan bağışına destek olmak ve topluma örnek olmak adına bağışta bulunduklarını ifade etti.

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