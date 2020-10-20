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Hattat Ahmet Şemseddin Karahisari Türk İslam Sanatları Galerisi açıldı Türkiye’nin dört bir yanından Hüsnü Hat Sanatçılarının eserleri bu galeride Hattat Ahmet Şemseddin Karahisari Türk İslam Sanatları Galerisi daha sonra müze olacak

İHA

Hattat Ahmet Şemseddin Karahisari Türk İslam Sanatları Galerisi açıldı Türkiye’nin dört bir yanından Hüsnü Hat Sanatçılarının eserleri bu galeride Hattat Ahmet Şemseddin Karahisari Türk İslam Sanatları Galerisi daha sonra müze olacak

Afyonkarahisar’da önemli hat sanatçıları tarafından hazırlanan ve bağışlanan eserlerden oluşan Hattat Ahmet Şemseddin Karahisari Türk İslam Sanatları Sergisi açıldı. Serginin ilerleyen günlerde Afyonkarahisar Belediyesi tarafından oluşturulacak müzeye taşınacağı belirtilirken, serginin eserlerin müze kuruluncaya kadar haftanın 6 günü açık olacağı belirtildi.
Hattat Ahmet Şemseddin Karahisari Türk İslam Sanatları Galerisi Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in katılımıyla açıldı. Türkiye’den birçok ünlü hattatların eserlerinin yer aldığı galerinin ilerleyen dönemlerde müzeye dönüştürüleceği de belirtildi. Afyonkarahisar’da yaşamış ve Türk İslam Sanatları ile hüsnü hat alanında önemli eserler bırakmış Hattat Ahmet Şemsettin Karahisa’nin ismini taşıyan galeriyi gezen Vali Gökmen Çiçek ve Belediye Başkanı Mehmet zeybek, eserlere hayran kaldı.
“Milletler kendi tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla yaşar”
Bu tür kültürün gelecek nesillere aktarılması noktasında bu tür yerlere oldukça fazla ihtiyaç olduğunu belirten Vali Gökmen Çiçek, son günlerde Türk İslam eserlerini tanımaya yönelik son günlerde ciddi bir eğilim olduğunu kaydeden Vali Çiçek, “Türk İslam eserlerinin olduğu bu konağı belediyeyle birlikte açmaktan çok mutluyum. Milletler kendi tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla yaşar. Biz son yıllarda Türk İslam eserlerine, kendi tarihimize ve kendi sanatımıza karşı ciddi bir tekrardan tanıma, tekrardan onları canlandırma eğilimine çok fazlasıyla girdik, bu çok mutlu edici bir şey. Ben belediye başkanımıza da özellikle bu tür İslam eserlerine verdiği önemden dolayı çok teşekkür ediyordum. Bizi biz yapan değerler var, bizi diğer milletlerden değerler var. Bizi bir Alman’dan, bir Fransız’dan, İngiliz’den ayıran değerler var. Bu sadece yaşam şekli falan değil, bin yıllık 2 bin yıllık getirdiğimiz kültürümüz, medeniyetimiz her şeyimiz bunun içerisinde. Dolayısıyla bunları tekrardan gençlerimize aktarmamız lazım, gençlerimizin bizim nasıl toplum olduğumuzu, nasıl bir kültürel değer olduğumuzu mutlaka bilmesi lazım. Onları tabletten kurtarıp, onları bu modern çağın illetlerinden kurtarıp kültürümüzü öğreteceğimiz yerlere ihtiyacımız var, ilgilerini çekecek yerlere ihtiyacımız var” diye konuştu.
Sanat galerisi daha sonra müzeye dönüştürülecek
Hattat Ahmet Şemseddin Karahisari Türk İslam Sanatları Galerisi’nin önümüzdeki günlerde müzeye dönüştürüleceğini aktaran Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise şu ifadelere yer verdi:
“Afyon sanatıyla, sanatçısıyla nam yapmış bir ilimiz. Ahmet Şemseddin Karahisari tarihe mal olmuş, Osmanlı döneminde yetişmiş Hüsnü Hat Sanatını en zirveye çıkartan ender sanatçılardan birisi. İnşallah önümüzdeki günlerde yeni müzemiz bittikten sonra da şuan ki müzenin olduğu alanı belediyemize alıp orayı Türk İslam Eserleri Müzesi haline getirmeyi düşünüyoruz. Orası daha geniş daha fazla sanatçıların eserlerinin sergilenebileceği bir alan haline getireceğiz. Burası sergi salonu olarak devam edecek, yeni yere taşındığımızda inşallah hem sergi salonu, hem Türk İslam Eserleri Müzesi olarak orayı düşünüyoruz.”
Sergi pazar günleri hariç haftanın 6 günü ziyarete açık olacak.

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