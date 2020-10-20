Teneffüste öğrencilerin ağızları 'Afyon Lokumu' ile tatlanacak Afyonkarahisar Belediyesi 80 kentteki öğrencilere lokum gönderdi

Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un sosyal medya üzerinden ‘Okullar açıldığında ilk teneffüs 40 dakika’ paylaşımına Afyon lokumu ile destek verdi. ‘81 İlde 81 Okula’ ulaştırılmak üzere Gastronomi Birimi tarafından hazırlanan lokumlar gönderildi.

Afyonkarahisar’ın UNESCO'nun Geliştirici Şehirler Ağı'na dahil edilerek, Gastronomi şehri ilan edilmesinin ardından yöresel ürünlerin tanıtımına ayrı bir önem veren Başkan Zeybek, daha önce 81 ilin valisi ve belediye başkanlarına ‘Lezzet Paketi’ göndermişti. Belediye Başkanımız Zeybek, yeni bir çalışmaya imza atarak, ‘81 İlde 81 Okula’ Afyon lokumu gönderdi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk’un sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma sessiz kalmayan Başkanımız Zeybek, Gastronomi birimi tarafından özenle hazırlanan lokum kutuları illere gönderilmeye başlandı. Hazırlanan kutuların içerisinde lokumun yanı sıra belediyemiz tarafından hazırlanan şehir postası gazetesi, kültürel yayınlar ve başkanımızın kaleme aldığı mektup yer alıyor.



“81 ilimizdeki belirlenecek olan okullara Afyon lokumumuzu ikram edeceğiz”

Gastronomi birimi tarafından hazırlanan lokum kolilerini inceleyen Başkan Zeybek, eğitime olan desteğin her aşamada devam edeceğini söyledi. Kolilerin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Zeybek, “Pandemi süreci başlayıp da yüz yüze eğitime ara verilince Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk beyin sosyal medya üzerinden bir açıklaması vardı. Bakanımızın açıklamasının ardından bir kampanya başlamıştı. Her ilimiz kendi yöresel ürününü Pandemi’den sonra öğrencilerin tatması için göndereceklerini beyan etmişlerdi. Belediye olarak kendi ilimiz başta olmak üzere toplam 81 ilimizdeki belirlenecek olan okullara Afyon lokumumuzu ikram edeceğimizi söylemiştik. 80 ilimize bu paketleri göndermeye başlıyoruz. Ayrıca kolilerimizin içerisine idarecilerimiz için bir de mektup koyuyoruz. Şehrimizin yöresel lezzetlerini tatmak üzere Afyonkarahisar’a davet ediyoruz. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve idarecilerimize kazasız belasız ve virüsten kurtularak başarılı bir eğitim dönemi geçirmeyi temenni ediyorum” dedi.

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