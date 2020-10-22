Uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar’ın Çay ve Emirdağ ilçelerinde polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi gözaltına alınırken, operasyonlarda değişik türlerde uyuşturucu maddelerde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyonlar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Çay ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durduran ekipler yaptıkları aramada metamfetamin, tütüne karıştırılmış sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirirken, araçta bulunan R.E. ve M.Y'yi gözaltına aldı.

Emirdağ ilçesinde ise bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ise metamfetamin ve sentetik uyuşturucu ele geçirilirken yakalanan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.

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