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Doğalgazın yaygınlaşması soba tamirciliği işini bitirdi Soba tamircisi Abdullah Çavuşoğlu: “Doğalgaz soba işini bitirdi komple” “Gece yatmadan sobaya kesinlikle kömür atılmamalı”

İHA

Doğalgazın yaygınlaşması soba tamirciliği işini bitirdi Soba tamircisi Abdullah Çavuşoğlu: “Doğalgaz soba işini bitirdi komple” “Gece yatmadan sobaya kesinlikle kömür atılmamalı”

Afyonkarahisar’da havaların soğumasıyla birlikte soba tamircileri de ek mesai yaparken, doğalgaz nedeniyle soba tamirinde ciddi bir düşüş olduğu gözlendi. Uzun yıllar soba tamiri yapan Abdullah Çavuşoğlu, doğalgazın işlerini iyice bitirdiğini söyledi.
Afyonkarahisar’da uzun ve sert geçen kış mevsiminde vatandaşlar sobalarını kurmadan önce tamirciye götürerek sobalarının tamir ve bakımını yaptırıyor. Uzun yıllar soba tamiri yapan Abdullah Çavuşoğlu’nda her yıl bu aylarda soba tamiri için aşırı yoğunluk oluşurken doğalgazın yaygınlaşmasıyla birlikte bu yıl işlerde ciddi anlamda düşüş yaşandığı gözlendi.
Bu yıl soba tamirinde yoğunluk oluşmadığını belirten soba tamircisi Abdullah Çavuşoğlu, “Genelde bizim buralarda döküm soba olduğu için, döküm sobaları tamir ediyorum. Dökümlerini değiştiriyoruz parçasını bulabildiğimizin. Kovalı sobaların iç takımları değişiyor. Yapabildiğimiz her türlü sobanın tamirini yapabiliyoruz burada. Bu yıl soba tamirinde yoğunluk oluşmadı. Doğalgaz iyice bitirdi bizim işleri. Bu yıl işler iyice durdu. Doğalgaz soba işini bitirdi komple. Genelde saç yapımı ile uğraşıyoruz. Soba tamiri senede 1 ay oluyor. Sadece bu sezonda yapılıyor. Ondan sonra kendi işlerimize devam ediyoruz” dedi.
“Gece yatmadan kesinlikle kömür atılmamalı”
Kömürlerin kalorisinin yüksek olması nedeniyle sobalara zarar verdiğini belirten Çavuşoğlu, gece yatmadan kesinlikle kömür atılmaması yönünde de uyardı. Çavuşoğlu, “Kömürlerimiz hep kaliteli olduğu için sobanın içlerine zarar veriyor. Mühim olan sobayı dikkatli yakmaları, gece yatmadan pek kömür atmasınlar. Kömürler şimdi hep kaliteli olduğu için sobanın içini eritiyor, kalorisi yüksek hep. Boruyu fazla uzatmasınlar bacalara. Oda tütme yapabiliyor çok uzun boru. Ev ısınsız diye uzun boruyla yapıyorlar” diye konuştu.

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