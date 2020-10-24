Emirdağ’da 19 bina için karantina kararı alındı

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Afyonkarahisar Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 19 bina karantinaya alındı.

Emirdağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından konu ile ilgili yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararla Kovid19 tedbirleri kapsamında salgınını önlemek amacıyla kararın alındığı belirtildi. Karantinana kararının 19 binada yaşayan vatandaşlar için 14 gün süreceği ifade edildi.

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