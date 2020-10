Afyon Belediye Yüntaş Voleybol Takımı ligin on birinci hafta maçında Fenerbahçe HDI Sigorta'ya 13 mağlup oldu.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Afyon Belediye Yüntaş Voleybol Takımı ligin on birinci hafta maçında Fenerbahçe HDI Sigorta'yla karşı karşıya geldi. Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen maç iki takım da üstünlük kurma mücadelesi ile başladı. Karşılıklı sayılarla geçilen ilk sette blokaut sayılarıyla öne geçen Afyon Belediye oynadığı güzel oyunla ilk seti 2520 kazandı. İkinci sete Fenerbahçe etkili başladı. Oyunda farkı oluşturan Fenerbahçe, set sonuna kadar farkı korudu ve seti 2225 kazandı. Üçüncü sete iki ekip de hızlı başladı. Afyon Belediye'nin yaptığı hatalarından sonra farkı açan Fenerbahçe setin sonuna kadar farkı korudu 2125 kazandı.

Dördüncü sete ciddi bir fark yakalayarak başlayan Fenerbahçe'ye Afyon set sonuna kadar yetişemedi ve seti Fenerbahçe 1825 kazandı.



Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Burhan İlhan, Tolgacan Dinçer

Afyon Belediye Yüntaş Voleybol: Vefa Yılmaz, Alen Sket, Cristian Poglajen, Berkan Eryüz, Canısın Enaboifo, Görkem Sertel (Can Ayvazoğlu, Alperay Demirciler, Hasan Balcoğlu, Yılmaz Berk, Bruno Lima, Furkan Dur)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Ulaş Kıyak, Vigrass, İzzet Ünver, Emre Batur, Salvador Hidalgo, Metin Toy (Hasan Yeşilbudak, Ahmet Karataş, Caner Pekşen, Hasan Sıkar, Arinze, Taha Erden, Halil İbrahim Kurt,

Setler: 2520, 2225, 2125, 1825

Süreleri: 29, 29, 27, 28

