Patates ve balkabağı aynı tarlada üretiliyor Afyonkarahisar’da balkabağı hasadı başladı

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Türkiye’nin balkabağı üretiminde 9. sırada yer alan Afyonkarahisar’da patates ekilen alanlarda balkabağı da yetiştirilerek ek kazanç sağlanıyor.

Son yıllarda alternatif tarım ürünlerinde büyük bir ivme kazanan Afyonkarahisar’da patatesle birlikte aynı tarlaya ekilen balkabaklarının hasadı başladı. Türkiye’nin bal kabağı üretiminde 9. sıra da yer alan Afyonkarahisar’da merkez Nuribey beldesi başta olmak üzere Salar, Sülün beldeleri ve Karaaslan köyünde bir sezonda Kışlık Patates ekilen alanlarda aynı zamanda bal kabağı ekimi de yapılarak ek kazanç sağlanıyor.

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